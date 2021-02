Il ministero della Disabilità dovrebbe far valere i diritti degli ‘invisibili’, ma sarà difficile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chissà quanta attenzione dovrà aver dedicato il dottor Mario Draghi alla proposta di istituire il ministero della Disabilità. Chissà se ha ritenuto opportuno consultare qualcuno o si è “accontentato” della richiesta del partito che ne chiedeva l’attribuzione, la Lega di Matteo Salvini, senza ulteriori approfondimenti. Certamente si tratta di giorni convulsi e di ore delicate per il Paese alle prese con una classe politica quasi del tutto delegittimata dagli eventi dell’ultimo mese. Purtroppo la Disabilità è una questione seria, troppo per essere ridotta ad una bandiera da sventolare o una medaglia da appuntare al petto di un politico o di un partito in cerca di consensi. Un ministro della Disabilità, rettifico, una ministra della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chissà quanta attenzione dovrà aver dedicato il dottor Mario Draghi alla proposta di istituire il. Chissà se ha ritenuto opportuno consultare qualcuno o si è “accontentato”richiesta del partito che ne chiedeva l’attribuzione, la Lega di Matteo Salvini, senza ulteriori approfondimenti. Certamente si tratta di giorni convulsi e di ore delicate per il Paese alle prese con una classe politica quasi del tutto delegittimata dagli eventi dell’ultimo mese. Purtroppo laè una questione seria, troppo per essere ridotta ad una bandiera da sventolare o una medaglia da appuntare al petto di un politico o di un partito in cerca di consensi. Un ministro, rettifico, una ministra...

