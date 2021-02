Il governo Draghi ottiene la fiducia del Senato con 262 voti a favore: applausi in Aula (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo Draghi supera il primo scoglio al Senato e ottiene la fiducia con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. Sono 15 in tutto i Senatori del Movimento 5 stelle che hanno votato contro la fiducia al governo di Mario Draghi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsupera il primo scoglio allacon 262, 40 contrari e 2 astenuti. Sono 15 in tutto iri del Movimento 5 stelle che hanno votato contro laaldi MarioL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - meta_davide : RT @rtl1025: ?? Il #Senato ha accordato la #fiducia al #governo #Draghi con 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. #FiduciaDraghi h… - Zamberlett : RT @LegaSalvini: ++ GOVERNO, SENATO: OK FIDUCIA A DRAGHI, 262 SI', 40 NO ++ La Lega, presidente Draghi, sarà al suo fianco per ricostruire… -