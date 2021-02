I numeri in chiaro, Laurenti: «Quadro stabile ma prepariamoci. Lockdown? I vaccini la vera risposta alla variante» – Il video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 369 vittime, 2.043 persone in terapia intensiva e 12.074 nuovi positivi. I dati Covid registrati dal bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile descrivono lo scenario di una curva che ha smesso di scendere e che potrebbe presto impennarsi a causa delle varianti di Covid-19 diffuse nel Paese. «Un Quadro stabile ma che con la diffusione della nuova variante richiede un’interpretazione più che mai fluida». Ad analizzare i numeri di oggi 17 febbraio c’è la professoressa d’Igiene all’Università Cattolica di Roma Patrizia Laurenti, anche direttrice del servizio di Igiene ospedaliera. «variante inglese: la percentuale del 20% dato vecchio» «Il monitoraggio dei casi giornalieri e soprattutto il sequenziamento del genoma del virus su più campioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 369 vittime, 2.043 persone in terapia intensiva e 12.074 nuovi positivi. I dati Covid registrati dal bollettino giornaliero diffuso dProtezione Civile descrivono lo scenario di una curva che ha smesso di scendere e che potrebbe presto impennarsi a causa delle varianti di Covid-19 diffuse nel Paese. «Unma che con la diffusione della nuovarichiede un’interpretazione più che mai fluida». Ad analizzare idi oggi 17 febbraio c’è la professoressa d’Igiene all’Università Cattolica di Roma Patrizia, anche direttrice del servizio di Igiene ospedaliera. «inglese: la percentuale del 20% dato vecchio» «Il monitoraggio dei casi giornalieri e soprattutto il sequenziamento del genoma del virus su più campioni ...

