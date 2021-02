**Governo: Leone (M5S) si commuove in Aula, 'sì lacerante e sofferto a fiducia'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Si commuove in Aula, al termine del suo intervento, la senatrice M5S Cinzia Leone. Il sì al governo Draghi "non è una fiducia in bianco ma sensibile e allo stesso tempo feroce", dice assicurando che il Movimento "monitorerà" il lavoro dell'esecutivo attraverso i suoi ministri, "sentinelle nel governo. Dobbiamo ripartire, per questo il mio sarà un sì, per quanto lacerante e sofferto". Un sì che si adegua, spiega, anche al responso arrivato dalla base pentastellata, "la stessa modalità e la stessa piattaforma che mi hanno permesso di essere qui senatrice della Repubblica", termina con la voce rotta dalla commozione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Siin, al termine del suo intervento, la senatrice M5S Cinzia. Il sì al governo Draghi "non è unain bianco ma sensibile e allo stesso tempo feroce", dice assicurando che il Movimento "monitorerà" il lavoro dell'esecutivo attraverso i suoi ministri, "sentinelle nel governo. Dobbiamo ripartire, per questo il mio sarà un sì, per quanto". Un sì che si adegua, spiega, anche al responso arrivato dalla base pentastellata, "la stessa modalità e la stessa piattaforma che mi hanno permesso di essere qui senatrice della Repubblica", termina con la voce rotta dalla commozione.

