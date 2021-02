Governo: De Cristofaro (Si), ‘No a Draghi ma avanti con alleanza progressista’ (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Noi proveremo a dare loro una voce, lontani da ogni riflesso politicista e da qualsiasi logica ‘di palazzo’. E lo faremo provando a misurarci sui temi e non sulle formule vuote. Perché pensiamo – spiega De Cristofaro – che ogni prospettiva, ogni alleanza, si debba costruire, oggi più che mai, attorno alla ‘carne viva’ della questione sociale, della crisi, dei bisogni materiali delle donne e degli uomini in carne ed ossa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Noi proveremo a dare loro una voce, lontani da ogni riflesso politicista e da qualsiasi logica ‘di palazzo’. E lo faremo provando a misurarci sui temi e non sulle formule vuote. Perché pensiamo – spiega De– che ogni prospettiva, ogni, si debba costruire, oggi più che mai, attorno alla ‘carne viva’ della questione sociale, della crisi, dei bisogni materiali delle donne e degli uomini in carne ed ossa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

