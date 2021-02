Governo | Balboni in aula | ' prove di regime | Rai manda pubblicità durante intervento Fdi'

missypippi : RT @FDI_Parlamento: “Durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente gove… - conteadifoix : RT @FDI_Parlamento: “Durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente gove… - Andyphone : RT @FDI_Parlamento: “Durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente gove… - Quintarelli_A : RT @FDI_Parlamento: “Durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente gove… - PasqualeSqueo : RT @FDI_Parlamento: “Durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Balboni

SardiniaPost

Albertodi Fdi, invece, ribadisce che il suo partito starà all'opposizione. Vedi Anche, Draghi ringrazia Conte in Senato: applausi da M5s e Pd, 'buu' dai banchi del centrodestra - ...... unsenza speranza nonostante Speranza" Fra i ferraresi delusi e più critici va annoverato il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto: "Bianchi ministro tecnico? Ma per favore, è ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Devo denunciare un fatto gravissimo: durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l'unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente governo, la Rai ha i ...Baraldi e Boldrini criticano l’assenza di ministre dem Marattin (Iv): iniziata nuova era E Balboni (FdI) se la prende con Bianchi: non è un tecnico ...