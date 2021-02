“Game Of Thrones”: Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I due si sono conosciuti e innamorati sul set della celebre serie È iniziato tutto con un “You Know nothing Jon Snow” frase che pronuncia l’attrice Rose Leslie (nei panni di Ygritte) nella celebre serie “Game Of Thrones” rivolgendosi proprio a Kit Harington che nella serie era appunto Snow, uno dei personaggi principali. I due intanto, archiviata la serie ormai conclusa, sono diventati genitori: già nelle ore precedenti “Page Six” aveva pubblicato alcuni scatti della coppia in giro per Londra con il piccolo. Il bimbo dovrebbe essere nato qualche settimana fa ma la coppia ha voluto mantenere il massimo riservo e non ha dato notizie relative al nome del piccolo. Il portavoce, che parlato su E! News, si è limitato a dire il sesso: “È un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I due siconosciuti e innamorati sul set della celebre serie È iniziato tutto con un “You Know nothing Jon Snow” frase che pronuncia l’attrice(nei panni di Ygritte) nella celebre serie “Of” rivolgendosi proprio a Kitche nella serie era appunto Snow, uno dei personaggi principali. I due intanto, archiviata la serie ormai conclusa,: già nelle ore precedenti “Page Six” aveva pubblicato alcuni scatti della coppia in giro per Londra con il piccolo. Il bimbo dovrebbe essere nato qualche settimana fa ma la coppia ha voluto mantenere il massimo riservo e non ha dato notizie relative al nome del piccolo. Il portavoce, che parlato su E! News, si è limitato a dire il sesso: “È un ...

