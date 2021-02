Draghi | ' confronto a tutto campo su riforma sanità | a partire da quella territoriale'

Ultime Notizie dalla rete : Draghi confronto

su riforma sanita', rafforzare territorio - 'Sulla base dell'esperienza dei mesi scorsi dobbiamo aprire una tutto campo sulla riforma della nostra sanita'. Il punto ...Così il presidente del Consiglio Marionelle comunicazioni programmatiche al Senato. - 'Sulla base dell'esperienza dei mesi scorsi dobbiamo aprire una tutto campo sulla riforma ...Il primo errore lo abbiamo commesso in tanti nel sopravvalutare l’abilità di Conte nel trovare “costruttori”, in particolare al Senato. Per farla breve, penso che si sia trattato, come nelle grandi ba ...Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese. E riconoscere i tanti primati, la profonda ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che ...