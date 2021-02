Attaccanti Napoli: il digiuno di Osimhen e Mertens diventa preoccupante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) digiuno Attaccanti Napoli: Osimhen a secco da oltre 100 giorni, male anche Mertens. Gattuso ha un problema in attacco Come riportato da il Corriere dello Sport, prosegue il digiuno di due Attaccanti fondamentali per il Napoli di Gattuso. Osimhen è a secco da 101 giorni (8 novembre bologna) mentre Mertens, miglior marcatore della scorsa stagione, non va in gol da 76 giorni, 3 dicembre contro AZ. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)a secco da oltre 100 giorni, male anche. Gattuso ha un problema in attacco Come riportato da il Corriere dello Sport, prosegue ildi duefondamentali per ildi Gattuso.è a secco da 101 giorni (8 novembre bologna) mentre, miglior marcatore della scorsa stagione, non va in gol da 76 giorni, 3 dicembre contro AZ. Leggi su Calcionews24.com

napolista : Tuttosport: il Napoli andrà a Granada con cinque Primavera Si tratta degli attaccanti Cioffi e Pesce, dell’esterno… - tiburtino78 : RT @Alberto_Caccia: Con #Petagna out #Napoli praticamente senza attaccanti. Ma vuoi mettere aver risparmiato 5 mesi di stipendio dando via… - lawxzss : RT @amine2503: Gattuso hai visto che Ounas contro il Milan e contro il Sassuolo,migliore in campo con giocate di grande classe,meglio di tu… - amine2503 : Gattuso hai visto che Ounas contro il Milan e contro il Sassuolo,migliore in campo con giocate di grande classe,meg… - enzogoku69 : @Alberto_Caccia Tweet meraviglioso considerando che LLORENTE era la 4 punta, che nemmeno quelle davanti al Napoli… -