Anuptafobia | che cos’è e come capire se ne soffri

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Single, spesso non per scelta ma per forza di cose. Una condizione in cui si ritrovano spesso persone che sembrano patire il loro status di “disaccoppiati”. Anzi, per tante di queste, questa condizione può tradursi in una vera e propria paura, al limite dell’ossessione.