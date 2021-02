Anthony Fauci vince il prestigioso premio Dan David (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il virologo americano Anthony Fauci è stato nominato vincitore del prestigioso premio accademico israeliano Dan David per il suo lavoro durante la crisi della pandemia di coronavirus. Il premio consiste nel ricevere un assegno di un milione di dollari. Di norma il 10% del valore del premio viene donato a borse di studio per ricercatori. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il virologo americanoè stato nominato vincitore delaccademico israeliano Danper il suo lavoro durante la crisi della pandemia di coronavirus. Ilconsiste nel ricevere un assegno di un milione di dollari. Di norma il 10% del valore delviene donato a borse di studio per ricercatori.

