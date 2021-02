Aereo GF Vip: quanto costa mandare e utilizzare un aereo simile? La cifra ha più di 3 zeri: tutte le curiosità (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle battute finali della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha attirato l’attenzione dei telespettatori l’aereo GF Vip che consegna messaggi speciali ai concorrenti famosi rimasti in gara. Infatti, nelle ultime puntate del reality show di Mediaset, sono apparsi ben 8 aerei di questo tipo. quanto costa mandarne o utilizzarne anche solo uno? Le cifre sono da capogiro. Giuseppe Candela, in una rubrica su Dagospia, avrebbe dichiarato che affittare ognuno di questi aerei costa dai 1300 ai 2000 euro. Quindi, Candela avrebbe chiesto di tagliare questo costo, vista la crisi generalizzata legata alla pandemia. Gli aerei con messaggio, però, sono ormai tra i protagonisti assoluti del programma. Quando passa un aereo GF Vip, il primo pensiero è a chi è rivolto il ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle battute finali della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha attirato l’attenzione dei telespettatori l’GF Vip che consegna messaggi speciali ai concorrenti famosi rimasti in gara. Infatti, nelle ultime puntate del reality show di Mediaset, sono apparsi ben 8 aerei di questo tipo.mandarne o utilizzarne anche solo uno? Le cifre sono da capogiro. Giuseppe Candela, in una rubrica su Dagospia, avrebbe dichiarato che affittare ognuno di questi aereidai 1300 ai 2000 euro. Quindi, Candela avrebbe chiesto di tagliare questo costo, vista la crisi generalizzata legata alla pandemia. Gli aerei con messaggio, però, sono ormai tra i protagonisti assoluti del programma. Quando passa unGF Vip, il primo pensiero è a chi è rivolto il ...

