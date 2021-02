A Chieti boom contagi Covid in fascia 7-18 anni, 13% totale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) PESCARA – Si modifica la mappa del contagio nella provincia di Chieti. A cambiare, soprattutto, è la fascia di età colpita dal virus: nel mese di febbraio i più interessati dal Covid-19 sono i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni, con un tasso di incidenza pari a 725 ogni 100mila abitanti. È quanto emerso dal tavolo permanente istituito dal Prefetto di Chieti, Armando Forgione, nel corso del quale, oltre che di campagna vaccinale, si è discusso anche degli ultimi dati elaborati della Task Force della Asl e illustrati dal direttore generale Thomas Schael. In generale, questo il quadro, si è abbassata sensibilmente la fascia di età a più alto contagio: quella tra 19-65 anni rappresenta il 63% del totale dei malati, mentre tutti gli altri sono attestati su percentuali ristrette. Così le persone tra 66 e 80 anni sono il 13%, gli over 80 l’8%, e i bambini tra 0 e 6 anni il 3%. Infine un altro 13% è occupato dalla fascia d’età tra 7 e 18 anni. A caratterizzare la nuova fase è anche la diffusione della variante inglese, identificata nel 73% dei nuovi positivi a Chieti e nel 100% a Bucchianico, e il tasso di prevalenza dei contagi, dato dal rapporto tra numero di positivi e popolazione di riferimento: a fronte di un limite massimo pari a 1, si colloca all’1,66% San Giovanni Teatino, seguito da Torrevecchia all’1,59%, Ripa Teatina 1,52%, Atessa 1.27%, Bucchianico 1,24%, Miglianico 1,22%, Francavilla 1,15% e Chieti 1,05%. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) PESCARA – Si modifica la mappa del contagio nella provincia di Chieti. A cambiare, soprattutto, è la fascia di età colpita dal virus: nel mese di febbraio i più interessati dal Covid-19 sono i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni, con un tasso di incidenza pari a 725 ogni 100mila abitanti. È quanto emerso dal tavolo permanente istituito dal Prefetto di Chieti, Armando Forgione, nel corso del quale, oltre che di campagna vaccinale, si è discusso anche degli ultimi dati elaborati della Task Force della Asl e illustrati dal direttore generale Thomas Schael. In generale, questo il quadro, si è abbassata sensibilmente la fascia di età a più alto contagio: quella tra 19-65 anni rappresenta il 63% del totale dei malati, mentre tutti gli altri sono attestati su percentuali ristrette. Così le persone tra 66 e 80 anni sono il 13%, gli over 80 l’8%, e i bambini tra 0 e 6 anni il 3%. Infine un altro 13% è occupato dalla fascia d’età tra 7 e 18 anni. A caratterizzare la nuova fase è anche la diffusione della variante inglese, identificata nel 73% dei nuovi positivi a Chieti e nel 100% a Bucchianico, e il tasso di prevalenza dei contagi, dato dal rapporto tra numero di positivi e popolazione di riferimento: a fronte di un limite massimo pari a 1, si colloca all’1,66% San Giovanni Teatino, seguito da Torrevecchia all’1,59%, Ripa Teatina 1,52%, Atessa 1.27%, Bucchianico 1,24%, Miglianico 1,22%, Francavilla 1,15% e Chieti 1,05%.

