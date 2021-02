Zuppa di lenticchie e grano saraceno alla zucca (Di martedì 16 febbraio 2021) Preparazione: 60 minuti + riposoCalorie: 448 Kcal a porzione INGREDIENTI X 4 PERSONE: 250 g di lenticchie 200 g di grano saraceno 300 g di zucca 1 scalogno 1 spicchio d’aglio1 foglia di alloro 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale, pepe Lavate bene le lenticchie e cuocetele in acqua bollente per circa 15 minuti (o secondo le indicazioni della confezione). Mondate la zucca e tagliatela a cubetti uguali. Pulite e tritate lo scalogno e fatelo soffriggere in una casseruola con lo spicchio d’aglio e l’alloro nell’olio. Aggiungete il grano saraceno sciacquato e fatelo tostare in pentola per qualche minuto, unite le lenticchie e mescolate. Coprite con dell’acqua calda, salate e fate cuocere a fiamma lenta per circa 30 ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) Preparazione: 60 minuti + riposoCalorie: 448 Kcal a porzione INGREDIENTI X 4 PERSONE: 250 g di200 g di300 g di1 scalogno 1 spicchio d’aglio1 foglia di alloro 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale, pepe Lavate bene lee cuocetele in acqua bollente per circa 15 minuti (o secondo le indicazioni della confezione). Mondate lae tagliatela a cubetti uguali. Pulite e tritate lo scalogno e fatelo soffriggere in una casseruola con lo spicchio d’aglio e l’alloro nell’olio. Aggiungete ilsciacquato e fatelo tostare in pentola per qualche minuto, unite lee mescolate. Coprite con dell’acqua calda, salate e fate cuocere a fiamma lenta per circa 30 ...

I vari Paesi sudamericani hanno ricette come il filetto di maiale al rhum (Guatemala), zuppa di lenticchie con salsicce e frittelle di banane plantin (Colombia), nachos con fonduta di formaggio e ...

Via libera al consumo di legumi, quali ceci, piselli, lenticchie che sono ricchi di proteine e ... Del riso integrale con del pesce per pranzo o una zuppa di legumi e ortaggi sono ottimi pasti per la ...

Un locale a guida interamente femminile, che racconta i sapori della tradizione e un pezzo di storia della città. Seguici anche su Facebook ...

Castagne e lenticchie. Qualche pezzetto di guanciale e una punta di peperoncino. Questa è una zuppa perfetta per l’autunno. Calda e avvolgente. Ma soprattutto semplicissima da preparare, anche in anti ...

