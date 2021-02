Zona rossa in quattro comuni in Lombardia: cluster legati a varianti del virus. Limitazioni anche ad Ancona (Di martedì 16 febbraio 2021) Zona rossa in quattro comuni in Lombardia . Oltre a Castrezzato , anche Viggiù , nel Varesotto, Mede , nel Pavese, e Bollate , alle porte di Milano, dalle 18 di domani saranno Zona rossa. Lo ha ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021)inin. Oltre a Castrezzato ,Viggiù , nel Varesotto, Mede , nel Pavese, e Bollate , alle porte di Milano, dalle 18 di domani saranno. Lo ha ...

SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - Corriere : Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - protegoju : domani torno in zona rossa e voglio piangere - M_arioC : Ve la do io la zona rossa. Firmato #Etna -