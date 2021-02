UOMINI E DONNE oggi | 16 febbraio | Gemma | Maurizio e Maria… come finirà?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuova puntata diè andata in onda(16) su Canale 5, appuntamento che ha a che fare con la registrazione del 3. Continuiamo quindi il racconto di quello che è cominciato in occasione della giornata di ieri. Il primo argomento di cui si parla è legato al ritorno in studio del cavalierecon la dama, i quali nella scorsa puntata erano usciti dietro le quinte per parlare meglio. Nonostante alcuni minuti passati fuori, i due non sono riusciti ad avere un punto di incontro; per questo la conduttrice Maria De Filippi propone all’uomo di uscire dagli studi con la dama Maria, per capire meglio la situazione. Dopo questo momento, la conduttrice chiama in studio le nuove corteggiatrici per i nuovi tronisti (Giacomo e ...