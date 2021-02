Truth Seekers: Amazon cancella la serie con Nick Frost e Simon Pegg (Di martedì 16 febbraio 2021) Amazon ha cancellato la ghost comedy Truth Seekers, serie con Nick Frost e Simon Pegg; la reazione di Nick Frost non si è fatta attendere. Amazon Prime Video ha deciso di cancellare dopo solo una stagione la serie comica Truth Seekers, interpretata dalle star Simon Pegg e Nick Frost. Proprio Nick Frost ha commentato in modo colorito la decisione della piattaforma streaming definendola "un calcio nelle palle". Nick Frost ha commentato la notizia della cancellazione di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)hato la ghost comedycon; la reazione dinon si è fatta attendere.Prime Video ha deciso dire dopo solo una stagione lacomica, interpretata dalle star. Proprioha commentato in modo colorito la decisione della piattaforma streaming definendola "un calcio nelle palle".ha commentato la notizia dellazione di ...

