Suisio | cade dal tetto dell’azienda e muore a 71 anni

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un 71enne è deceduto martedì mattina all’interno della Gemtex, azienda diche produce nastri elastici per abbigliamento. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe caduto da un, anche se i contorni della vicenda sono ancora da chiarire. La tragedia si è consumata intorno alle 10 all’interno del complesso di via Guglielmo Marconi. Alcuni colleghi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate due ambulanze e anche l’elicottero del 118 vista la gravità della situazione. Ma l’intervento dei sanitari è stato inutile. Per l’anziano, che pare appartenga a una ditta esterna, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale tecnico di ATS, Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo Ovest-Treviglio, per gli accertamenti. L'articolo BergamoNews.

