Striscia, Tapiro a Agnelli: “Con Conte gesti d’affetto” (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il litigio e gli insulti con l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, al termine della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Juventus, Andrea Agnelli riceve il Tapiro d’oro. Intercettato da Valerio Staffelli a Torino, il presidente della Juventus sostanzialmente ammette lo scambio di insulti: “Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere”. Accettando il Tapiro come segno ben augurale aggiunge, con una risata, una precisazione sul suo rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter: “La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il litigio e gli insulti con l’allenatore dell’Inter, Antonio, al termine della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Juventus, Andreariceve ild’oro. Intercettato da Valerio Staffelli a Torino, il presidente della Juventus sostanzialmente ammette lo scambio di insulti: “Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere”. Accettando ilcome segno ben augurale aggiunge, con una risata, una precisazione sul suo rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter: “La collaborazione consi è chiusa bene. Quelli eranodi affetto…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Striscia : Questa sera a #Striscia... Dopo #AntonioConte, il Tapiro d'oro è toccato anche ad #AndreaAgnelli - Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - calciomercatoit : ??? #JuventusInter | #Tapiro d'Oro per Andrea #Agnelli: '#Conte? A volte la passione ci fa andare oltre. Erano gesti… - PiagaNera999 : @Yuro_23 Il rinunciare di quel frustrato di Conte senza alcun dubbio, che se la prende per una cosa goliardica come… - aferraricislit2 : RT @Striscia: Questa sera a #Striscia... Dopo #AntonioConte, il Tapiro d'oro è toccato anche ad #AndreaAgnelli -