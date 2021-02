Star: Tutte le novità dall’evento digitale Disney (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo mese, più precisamente il 23 febbraio, ci sarà l’esordio su Disney+ della nuova sezione “Star”, che racchiuderà tutti i prodotti dedicati ad un pubblico più maturo. Come mostrato durante l’Investor Day (tenutosi nel mese di Dicembre), saranno disponibili anche le serie tv e i film della FOX. Quindi sulla piattaforma streaming della Disney troveremo prodotti come: Lost, Modern Family, How i Men Your Mother, la saga di Alien o quella di Die Hard e molte altre. Inoltre saranno sviluppati anche dei prodotti original appositamente per Star. Ma adesso ne parleremo in maniera più approfondita, tenendo conto anche dell’evento virtuale di presentazione di Star, tenutosi oggi da parte di Disney. Evento a cui il sottoscritto ha partecipato e che adesso vi racconterà tutti i minimi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo mese, più precisamente il 23 febbraio, ci sarà l’esordio su+ della nuova sezione “”, che racchiuderà tutti i prodotti dedicati ad un pubblico più maturo. Come mostrato durante l’Investor Day (tenutosi nel mese di Dicembre), saranno disponibili anche le serie tv e i film della FOX. Quindi sulla piattaforma streaming dellatroveremo prodotti come: Lost, Modern Family, How i Men Your Mother, la saga di Alien o quella di Die Hard e molte altre. Inoltre saranno sviluppati anche dei prodotti original appositamente per. Ma adesso ne parleremo in maniera più approfondita, tenendo conto anche dell’evento virtuale di presentazione di, tenutosi oggi da parte di. Evento a cui il sottoscritto ha partecipato e che adesso vi racconterà tutti i minimi ...

BiancaTonelloA : @scrivere_stanca @Audry82194065 @maxcomper Il Cacchiari è un brodino STAR buono per tutte le stagioni. Ma queste, solo dicerie. - movietele : #DisneyPlus con Star diventa la casa di molti contenuti in streaming per tutte le età: le novità dal 23 Febbraio… - infoitcultura : Star, tutte le novità: i film, le serie Original e le produzioni italiane ed europee in arrivo su Disney+ - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star, tutte le novità: i film, le serie Original e le produzioni italiane ed europee in arrivo su Disney+… - BestMovieItalia : Star, tutte le novità: i film, le serie Original e le produzioni italiane ed europee in arrivo su Disney+ -… -