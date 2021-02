' Sono stufo che nessuno finisca i videogiochi'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 16 febbraio 2021) Josef Fares, personalità nota nell'industria per condividere audacemente e appassionatamente le sue opinioni, ha ora parlato del fatto che i giocatori non portano a termine i giochi. In breve, i dati generalmente mostrano che gli utenti iniziano i giochi ma poi non li finiscono e questo non piace affatto al boss di Hazelight. In un'intervista con Game Informer, è stato detto a Fares che circa il 51% dei giocatori che hanno giocato a A Way Out lo ha effettivamente finito. È stato informato che questa è in realtà una percentuale molto buona, ma non è abbastanza per Fares. "In realtà mi rattrista", ha detto. "Ciò significa che il 49% dei giocatori non l'ha finito. Non è qualcosa di cui dovrei essere felice. Dobbiamo risolvere il problema. I giocatori non stanno nemmeno finendo i giochi".