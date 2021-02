Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali Parallelo (Di martedì 16 febbraio 2021) I Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, dopo la riformulazione del programma entrano nel vivo della seconda settimana e vedranno disputarsi oggi i due paralleli individuali. Partenza fissata con le qualificazioni alle ore 09.00 con le donne, poi alle ore 10.00 gli uomini. Alle ore 14.00 le finali, sia per le donne che per gli uomini, partendo dagli ottavi. Per l’Italia saranno in gara otto atleti in tutto: quattro tra le donne Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano e Lara Della Mea, e quattro tra gli uomini Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Giovanni Franzoni. Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1 e 2, mentre la diretta streaming sarà fruibile ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Idi sciin corso in Italia, a Cortina, dopo la riformulazione delentrano nel vivo della seconda settimana e vedranno disputarsii due paralleli individuali. Partenza fissata con le qualificazioni alle ore 09.00 con le donne, poi alle ore 10.00 gli uomini. Alle ore 14.00 le finali, sia per le donne che per gli uomini, partendo dagli ottavi. Per l’Italia saranno in gara otto atleti in tutto: quattro tra le donne Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano e Lara Della Mea, e quattro tra gli uomini Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Giovanni Franzoni. Tutte le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1 e 2, mentre la diretta streaming sarà fruibile ...

