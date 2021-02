Salvini bicefalo | è in maggioranza o in opposizione? L’incontro col PD e le sferzate sui ministri

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre si incontra con il segretario del PD per parlare di lavoro e blocco licenziamenti, il leader della Lega spara a zero sul governo, “dimenticando” che Giorgietti è ministro: il ritratto di una lega bipolare Inizia a sibilare il malcontento interno nei confronti del leader leghista Matteo, che sembra voler mantenere il piede in due scarpe, quello dellae quello dell’. Se da un lato, infatti,apre al confronto con il tanto inviso Zingaretti su temi fondamentali quali il lavoro e la delicatissima questione del blocco licenziamenti, dall’altro il leader della Lega sembra essere rimasto all’, sparando a zero su gran parte dei, dimenticando, per un momento, che il leghista bocconiano Giancarlo Giorgetti è attualmente allo ...