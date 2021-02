Reddito di cittadinanza confermato anche nel 2021 | ma servono modifiche | dai navigator alla ricerca di lavoro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ildiè tra i dossier caldi che il nuovo governo Draghi (e in particolare il neo Ministro Orlando) dovranno affrontare già nelle prossime settimane. La misura di welfare ha rappresentato un vero e proprio strumento di mantenimento della pace sociale nel corso del 2020, vistela gravi implicazioni dettate dcrisi sanitaria ed economica. In tale contesto, una conferma della misura appare scontata, ma altrettanto necessaria si rendeuna riforma del suo funzionamento. Gli occhi sarebbero puntati, in particolare, sull'inclusione lavorativa dei beneficiari (posto che quella sociale è stata garantita dall'assegno mensile). Se dal punto di vista del contrastopovertà il successo dell'iniziativa è innegabile, il nodo ancora da sciogliere resta il ...

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

di, omettendo di dichiarare alcune variazioni intervenute nella propria posizione soggettiva successivamente al riconoscimento del diritto alla percezione del sussidio. I ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno scoperto 24 soggetti che hanno indebitamente percepito ildi, per 275.000 Euro, omettendo di dichiarare situazioni soggettive rilevanti ai fini della concessione della particolare misura di sostegno. Ildiha l'...Al 31 marzo, con la fine del il divieto di recesso in vigore ormai da un anno, si stima che ai 444mila occupati in meno del 2020 se ne aggiungeranno altri 400mila. «Una disoccupazione che noi fingiamo ...La Polizia di Stato di Campobasso ha condotto un’ articolata attività d’indagine che ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Campobasso tre cittadini per aver percepito indebitame ...