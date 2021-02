“Non lo doveva fare, non è giusto”. Rosalinda Cannavò, per lei il momento più nero (Di martedì 16 febbraio 2021) Negli ultimi giorni il web sta impazzendo, è partita ship tra i più dolci della quinta edizione del GF Vip: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. C’è chi ormai sogna ad occhi aperti (il pubblico del reality) e c’è chi invece gli occhi li ha ben chiusi, sigillati (Rosy e il suo Principino). Con la finalissima dietro l’angolo, i nostri amati vipponi stanno sparando le ultime cartucce in canna e intrecciando le dita pregando di restare il più possibile. La passione tra Rosy e Zenga sembra aver ormai preso il via, nonostante non riceva il benestare di tutti. Sì, parliamo di Dayane. Ma anche fuori dalla Casa del GF Vip l’attacco arriva pesante. (Continua dopo le foto) Ricordiamo che Rosalinda Cannavò sarebbe fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli. E che poche ore fa, a tarda notte, dopo aver dichiarato in puntata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Negli ultimi giorni il web sta impazzendo, è partita ship tra i più dolci della quinta edizione del GF Vip:e Andrea Zenga. C’è chi ormai sogna ad occhi aperti (il pubblico del reality) e c’è chi invece gli occhi li ha ben chiusi, sigillati (Rosy e il suo Principino). Con la finalissima dietro l’angolo, i nostri amati vipponi stanno sparando le ultime cartucce in canna e intrecciando le dita pregando di restare il più possibile. La passione tra Rosy e Zenga sembra aver ormai preso il via, nonostante non riceva il benestare di tutti. Sì, parliamo di Dayane. Ma anche fuori dalla Casa del GF Vip l’attacco arriva pesante. (Continua dopo le foto) Ricordiamo chesarebbe fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli. E che poche ore fa, a tarda notte, dopo aver dichiarato in puntata ...

borghi_claudio : @deipresocratici @carlini_mara @ValentinoStell @riccardosanna14 @etventadv @giulianol @massimogara Ho visto ormai d… - agorarai : 'Speranza che doveva fare? Capisco lo sconforto degli operatori, ma meglio vivere che sciare. Queste varianti ingle… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - BI_Italia : Starship, il “bis” che non doveva succedere: anche il secondo test finisce con un’esplosione - scusainchesens1 : @Cecilia_esse scusa se te la sei presa ma non doveva essere derisoria la cosa,io me lo chiedevo veramente e basta ?? -