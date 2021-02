“Non deve far pagare la sua crisi alle altre donne” Rita Dalla Chiesa perde la pazienza e attacca in modo duro la nota opinionista del “Grande Fratello Vip” (Di martedì 16 febbraio 2021) L’opinionista del Grande Fratello Vip nonché nota soubrette televisiva Antonella Elia non ha mai avuto peli sulla lingua, ma a volte forse si lascia prendere un po’ la mano nelle sue esternazioni, e c’è qualcuno che non condivide i suoi comportamenti degli ultimi tempi. Irriconoscibile Rita Dalla Chiesa ha commentato così le intemperanze della Elia, sostenendo che la bionda ex valletta di Mike Bongiorno sia talmente cambiata da essere quasi irriconoscibile: Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa. Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021) L’delVip nonchésoubrette televisiva Antonella Elia non ha mai avuto peli sulla lingua, ma a volte forse si lascia prendere un po’ la mano nelle sue esternazioni, e c’è qualcuno che non condivide i suoi comportamenti degli ultimi tempi. Irriconoscibileha commentato così le intemperanze della Elia, sostenendo che la bionda ex vtta di Mike Bongiorno sia talmente cambiata da essere quasi irriconoscibile: Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa. Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma nonfaril suo personale momento di...

