Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ufficializzano il loro amore (con un tatuaggio) (Di martedì 16 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono una coppia e dopo il rumor di San Valentino, ecco arrivare la conferma via social a distanza di 48 ore. Il calciatore della Roma che molto presto diventerà padre (la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta e partorirà a breve), ha archiviato il flirt con Madalina Ghenea per ufficializzare quello con la bella Chiara Nasti, influencer nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi e sorella di Angela Nasti, tronista di Uomini e Donne. I due avevano già fatto rumoreggiare qualche giorno fa quando su Instagram, in occasione della festa degli innamorati, lei ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo: a “smascherare” il tutto è ... Leggi su biccy (Di martedì 16 febbraio 2021)sono una coppia e dopo il rumor di San Valentino, ecco arrivare la conferma via social a distanza di 48 ore. Il calciatore della Roma che molto presto diventerà padre (la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta e partorirà a breve), ha archiviato il flirt con Madalina Ghenea per ufficializzare quello con la bella, influencer nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi e sorella di Angela, tronista di Uomini e Donne. I due avevano già fatto rumoreggiare qualche giorno fa quando su Instagram, in occasione della festa degli innamorati, lei ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da: a “smascherare” il tutto è ...

