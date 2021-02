"Nemmeno ti guarda, sei stata tu". Roba violenta, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: crisi di panico e lacrime (Di martedì 16 febbraio 2021) L'uscita di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip fa scoppiare scintille nella casa. E succede l'imprevedibile: tutti contro tutti. Agli sgoccioli, ormai, la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è una polveriera. Le strategia vengono a galla. E si assiste ad una lite senza precedenti tra Dayane Mello e Stefania Orlando (in nomination). Le due donne si scontrano sull'uscita di Maria Teresa. Dayane accusa Stefania Orlando di aver provocato l'eliminazione della Ruta. “Lei è uscita per te”, tuona Dayane. Ma la Orlando replica e si difende così: “Chi vede le strategie è perché le fa, parli delle Nomination degli altri ma non delle tue”. A prendere le difese di Stefania ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) L'uscita di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip fa scoppiare scintille nella casa. E succede l'imprevedibile: tutti contro tutti. Agli sgoccioli, ormai, la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è una polveriera. Le strategia vengono a galla. E si assiste ad una lite senza precedenti tra(in nomination). Le due donne si scontrano sull'uscita di Maria Teresa.accusadi aver provocato l'eliminazione della Ruta. “Lei è uscita per te”, tuona. Ma lareplica e si difende così: “Chi vede le strategie è perché le fa, parli delle Nomination degli altri ma non delle tue”. A prendere le difese di...

adrienettee : @thoughtaboutTae boh ma veramente è assurdo .... guarda non so nemmeno perchè - TittyNefer : @00sxho @Hellyn60938769 Ma poi non si conoscono nemmeno, è davvero surreale. E nessuno mi toglie dalla testa che lu… - nista192sette : @Valerio67313912 guarda non è che quella 2000/01 con la scritta ina rovinasse tanto, nemmeno l’anno dopo con quel bel tricolore - vrncpz : @Aaerandir nemmeno io guarda AHAH - salvinibloccam1 : @gocedre Ah nemmeno a me guarda ?? Non si ricordano -