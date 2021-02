Napoli, è emergenza totale: Gattuso perde un altro titolare (Di martedì 16 febbraio 2021) Gattuso dovrà rinunciare pure a Petagna contro il Granada: l’emergenza del Napoli acuita dall’infortunio muscolare dell’attaccante Lunga lista degli assenti per il Napoli in vista della gara d’andata di Europa League contro il Granada. L’ultimo in ordine di tempo al quale dovrà rinunciare Gennaro Gattuso è Andrea Petagna. Come anticipato da “Calciomercato.it”, l’attaccante di Trieste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021)dovrà rinunciare pure a Petagna contro il Granada: l’delacuita dall’infortunio muscolare dell’attaccante Lunga lista degli assenti per ilin vista della gara d’andata di Europa League contro il Granada. L’ultimo in ordine di tempo al quale dovrà rinunciare Gennaroè Andrea Petagna. Come anticipato da “Calciomercato.it”, l’attaccante di Trieste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GruppoEsperti : Piena emergenza per #Gattuso: si ferma anche #Petagna #Fantacalcio - Mediagol : #Napoli, è emergenza attacco: si ferma anche Petagna. Report e tempi di recupero - PaTonygrass : Emergenza Napoli: ecco le otto assenze! Tempi più lunghi per Lozano, Ospina… | SOS Fanta - mkidj : RT @GoalItalia: Napoli in emergenza contro il Granada: solo 14 giocatori a disposizione ? - GoalItalia : Napoli in emergenza contro il Granada: solo 14 giocatori a disposizione ? -