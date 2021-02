Lockdown sì o no? Prima grana per Draghi che domani 'esordisce' in Senato (Di martedì 16 febbraio 2021) Il premier domani in Parlamento per la fiducia. Tensione, dopo lo scontro sullo sci anche per l'ipotesi di chiusura totale, caldeggiata dal consulente del ministero della Salute, Ricciardi. Dopo gli ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il premierin Parlamento per la fiducia. Tensione, dopo lo scontro sullo sci anche per l'ipotesi di chiusura totale, caldeggiata dal consulente del ministero della Salute, Ricciardi. Dopo gli ...

ricpuglisi : Naturalmente anche i lavoratori stagionali dello sci sono tutti dei ricchi borghesi che lo fanno per sollazzo perso… - matteograndi : Ricciardi vuole il lockdown fino ad aprile. Mi chiedo: è compatibile questo scenario con la tenuta economica e psic… - stebellentani : Alla fine, Draghi ha (avrebbe) scelto di dire no alla proposta di un nuovo lockdown nazionale. Ma non può ogni volt… - Pacio1961 : @willycuba65 @faaabbbio Non direi proprio sia la stessa cosa che 'frequentare' impianti sciistici, lo sciare è la c… - italiana__doc : RT @ChiodiDonatella: #RICCIARDI, MA CHI TE C'HA MANDATO? E non è una battuta. Buio fitto sul suo incarico. #Speranza a domanda non rispond… -