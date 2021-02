“Lockdown non serve: varianti non siano clava politica”. Il direttore dello Spallanzani sbotta (Di martedì 16 febbraio 2021) Fortunatamente alle scelleratezze del ministro Speranza e a quelle di tanti virologi, ora rispondono dei loro colleghi con posizioni opposte. Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia, ad esempio, è intervenuto a gamba tesa sull’ennesimo dibattito sulla possibilità di un Lockdown totale: “No all’utilizzo delle varianti come ‘clava politica’, siamo contrari che si creino delle psicosi di massa. Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti di Sars-CoV-2, che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”.



Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di RaiNews24. “A settembre – ha ricordato – la variante ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 febbraio 2021) Fortunatamente alle scelleratezze del ministro Speranza e a quelle di tanti virologi, ora rispondono dei loro colleghi con posizioni opposte. IlFrancesco Vaia, ad esempio, è intervenuto a gamba tesa sull’ennesimo dibattito sulla possibilità di untotale: “No all’utilizzo dellecome ‘’, siamo contrari che si creino delle psicosi di massa. Il nostro laboratorio sta lavorando sulledi Sars-CoV-2, che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”.Lo ha spiegato ilsanitario dell’Inmidi Roma, ospite di RaiNews24. “A settembre – ha ricordato – la variante ...

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - pietroraffa : Il tema non è che #Ricciardi possa o meno dispensare consigli. Può farlo. Anzi: deve farlo, è il suo mestiere. Il p… - Mariang47614228 : RT @lordfed3: Il lockdown non serve a evitare che vostro nonno di 90 anni si prenda una polmonite, serve ad altro. - lorenzlu : RT @MT_Meli_: Dopo la “saletta privata” di Ricciardi arriva il giudice che fa riaprire il ristorante per mangiarci con figlia e genero. Ed… -