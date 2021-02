Lirica | ‘Adriana Lecouvreur’ da Comunale Bologna in onda su Rai5 il 10 e non più l’11 marzo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il film-operadi Francesco Cilea con la regia di Rosetta Cucchi e la direzione d’orchestra di Asher Fisch del Teatrodisarà trasmesso in prima visione sumercoledì 10alle 21.15 e non giovedì 11come precedentemente annunciato. Lo comunica in una nota il Teatrodi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.