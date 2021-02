Involtini di pollo gustosi e morbidi (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli Involtini di pollo sono un secondo piatto sfizioso, facile e saporito. Si realizzano con fettine di petto di pollo farcite a scelta. Di certo il segreto della loro popolarità è tutto nel ripieno. Qui l’unico limite è la vostra fantasia: potete infatti abbinare i salumi che più vi piacciono con diversi tipi di formaggio e di verdure. Se accompagnati a contorni nutrienti, potete servirli anche come piatto unico. Pochi minuti e sono pronti da cuocere in forno oppure in padella. Serviti con un goloso contorno e vi assicuriamo che farete felice tutta la famiglia.IngredientiPetto di pollo 8 fette Prosciutto cotto 4 fette Fontina 150 gr Burro 20 grlVino bianco mezzo bicchiere Brodo di carne q.b. Sale marino q.b. Pepe nero q.b.PreparazioneTagliate a fette il petto di pollo. Con un batticarne battete le ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Glidisono un secondo piatto sfizioso, facile e saporito. Si realizzano con fettine di petto difarcite a scelta. Di certo il segreto della loro popolarità è tutto nel ripieno. Qui l’unico limite è la vostra fantasia: potete infatti abbinare i salumi che più vi piacciono con diversi tipi di formaggio e di verdure. Se accompagnati a contorni nutrienti, potete servirli anche come piatto unico. Pochi minuti e sono pronti da cuocere in forno oppure in padella. Serviti con un goloso contorno e vi assicuriamo che farete felice tutta la famiglia.IngredientiPetto di8 fette Prosciutto cotto 4 fette Fontina 150 gr Burro 20 grlVino bianco mezzo bicchiere Brodo di carne q.b. Sale marino q.b. Pepe nero q.b.PreparazioneTagliate a fette il petto di. Con un batticarne battete le ...

