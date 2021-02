Insulti ai calciatori | Leno da brividi | “Mi dissero di suicidarmi come Enke”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gliricevuti da tanti giocatori di Premier League hanno spinto alcuni giocatori a raccontare le proprie esperienze negative. In particolare, il portiere dell’Arsenalha ricordato una vergognosa richiesta che gli fece un tifoso, vale a dire di seguire le orme di(portiere tedesco morto suicida): “Ho avuto anche io brutte esperienze, in Inghilterra e in Germania. C’è una cosa che non dimenticherò mai, è stata pazzesca: giocai male una partita con il Bayer e un ragazzo sui social mi disse di fare. Da quando ho letto questa cosa, mi sono reso conto che i social sono popolati da stupidi e per questo motivo non leggo più i commenti, anche se le cose vanno bene. Non ne ho bisogno, non mi rende migliore, è una perdita di tempo”. SportFace.