Insegnare all’estero, presentati i bandi. Novità per il colloquio (Di martedì 16 febbraio 2021) Fare una esperienza di insegnamento all'estero: l'opportunità è offerta agli insegnanti a tempo indeterminato con i bandi che a breve saranno pubblicati dal MAECI. Una procedura complessa, oggetto di numerose osservazioni e contestazioni negli ultimi anni, per cui i nuovi decreti presenteranno delle Novità rispetto a quelli del 2019. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Fare una esperienza di insegnamento all'estero: l'opportunità è offerta agli insegnanti a tempo indeterminato con iche a breve saranno pubblicati dal MAECI. Una procedura complessa, oggetto di numerose osservazioni e contestazioni negli ultimi anni, per cui i nuovi decreti presenteranno dellerispetto a quelli del 2019. L'articolo .

