GF VIP | Rosalinda in lacrime | “Io mi merito tutto questo?” | lo sfogo 

(Di martedì 16 febbraio 2021)Cannavò in: la concorrente del GF VIP ha avuto uno sfogo dopo la lite con Dayane Mello. E’ finita l’amicizia tra le Rosmello? Ieri, lunedì 15 febbraio, è andata in onda la 40esima puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini in diretta ha affrontato uno dei temi più caldi del momento: parliamo del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fermentino73 : Basta rosalinda esistono altri vip #gfvip #prelemi - vip_erella : RT @Giuliaxx3: Riassunto: Tommaso ha battuto Rosalinda e quindi si è convinto di essere anche più forte dei voti brasiliani che sapeva le… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò dopo l addio al fidanzato: scoppia la passione notturna con Andrea Zenga - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, un aereo sancisce la fine delle Rosmello: la reazione di Rosalinda Cannavò -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Rosalinda

Di mariaritagagliardi - 16/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Al 'Grande Fratello',Cannavò e Dayane Mello sono protagoniste di una nuova frattura. Nuova crisi in corso per le Rosmello , la coppia formata daCannavò e Dayane Mello . Ieri sera, durante la ...Cannavò e Dayane Mello hanno litigato nuovamente nella casa del Grande Fratello2020. L'attrice siciliana e la modella brasiliana hanno legato tantissimo sin dai primi giorni di ...Rosalinda Cannavò in lacrime: la concorrente del GF VIP ha avuto uno sfogo dopo la lite con Dayane. E' finita l'amicizia tra le Rosmello?Nuova crisi in corso per le Rosmello, la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Ieri sera, durante la puntata del lunedì del “Grande Fratello Vip”, Rosalinda, che questa mattina si è scam ...