Egitto, scoperto il birrificio dei faraoni: forse è il più antico al mondo (Di martedì 16 febbraio 2021) É una scoperta incredibile quella che arriva al termine della missione copresieduta da Matthew Adams della New York University, e da Deborah Vischak, docente alla Princeton University. Insieme agli archeologi egiziani, infatti, hanno portato alla luce quello che potrebbe essere il più antico birrificio di cui si conosca l’esistenza e sicuramente uno dei maggior siti archeologici in Egitto. Lo hanno annunciato i media locali, citando il Ministro del Turismo, ripresi poi da agenzie e media internazionali, come il Guardian, che riporta: “Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, ha detto che la fabbrica è stata rinvenuta ad Abydos, un antico cimitero situato nel deserto a ovest del fiume Nilo, a più di 450km a sud del Cairo”. Poi ancora: “Gli archeologi hanno trovato otto enormi forni: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) É una scoperta incredibile quella che arriva al termine della missione copresieduta da Matthew Adams della New York University, e da Deborah Vischak, docente alla Princeton University. Insieme agli archeologi egiziani, infatti, hanno portato alla luce quello che potrebbe essere il piùdi cui si conosca l’esistenza e sicuramente uno dei maggior siti archeologici in. Lo hanno annunciato i media locali, citando il Ministro del Turismo, ripresi poi da agenzie e media internazionali, come il Guardian, che riporta: “Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, ha detto che la fabbrica è stata rinvenuta ad Abydos, uncimitero situato nel deserto a ovest del fiume Nilo, a più di 450km a sud del Cairo”. Poi ancora: “Gli archeologi hanno trovato otto enormi forni: ...

