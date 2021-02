Draghi e Ue a una sola voce: niente aiuti per le imprese non redditizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Aiutare chi non versa in condizioni troppo difficili, abbandonare a loro stessi quelli che, invece, annaspano sotto i colpi di una crisi economica senza precedenti. E pazienza se spesso quelle stesse aziende bollate con termini spietati (“zombie”, “fantasma”) versano in quelle condizioni pur avendo crediti in pancia che, però, lo Stato non paga. O se a far saltare quelle stesse imprese è stata la nostra giustizia, storicamente lenta. Chi non ce la fa, sarà abbandonato al proprio destino. Queste le indicazioni europee agli Stati membri sugli aiuti per sostenere l’economia, in linea con quell’agenda dettata da Mario Draghi in tempi non sospetti. Prima di salire a Palazzo Chigi, osannato da quasi tutte le forze politiche come presunto salvatore della patria, Draghi si era infatti presentato, a dicembre, agli economisti ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 febbraio 2021) Aiutare chi non versa in condizioni troppo difficili, abbandonare a loro stessi quelli che, invece, annaspano sotto i colpi di una crisi economica senza precedenti. E pazienza se spesso quelle stesse aziende bollate con termini spietati (“zombie”, “fantasma”) versano in quelle condizioni pur avendo crediti in pancia che, però, lo Stato non paga. O se a far saltare quelle stesseè stata la nostra giustizia, storicamente lenta. Chi non ce la fa, sarà abbandonato al proprio destino. Queste le indicazioni europee agli Stati membri sugliper sostenere l’economia, in linea con quell’agenda dettata da Marioin tempi non sospetti. Prima di salire a Palazzo Chigi, osannato da quasi tutte le forze politiche come presunto salvatore della patria,si era infatti presentato, a dicembre, agli economisti ...

