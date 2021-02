Covid Germania, 3.865 casi e 528 morti in 24 ore (Di martedì 16 febbraio 2021) Diminuisce la diffusione del coronavirus in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3.865 nuovi contagi. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento del contagio nel Paese, che ha aggiornato a 2.342.843 il totale dei casi positivi dallo scoppio della pandemia. Sono invece 528 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione, aggiornando a 65.604 il totale dei decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Diminuisce la diffusione del coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3.865 nuovi contagi. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento del contagio nel Paese, che ha aggiornato a 2.342.843 il totale deipositivi dallo scoppio della pandemia. Sono invece 528 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione, aggiornando a 65.604 il totale dei decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

