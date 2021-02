Covid, cluster in casa riposo nel Pescarese, su 37ospiti 32 sono positivi (Di martedì 16 febbraio 2021) Pescara - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 15 FEB - Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara). Trentadue in tutto i positivi: si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti i sette operatori. Due, al momento, i pazienti ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono assistiti sul posto. Nel complesso sul territorio comunale si registrano 48 casi di Covid-19. Il sindaco, Antonio D'Angelo, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per gestire l'emergenza. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Pescara - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 15 FEB - Focolaio di-19 in unadidi San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara). Trentadue in tutto i: si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti i sette operatori. Due, al momento, i pazienti ricoverati in ospedale, tutti gli altriassistiti sul posto. Nel complesso sul territorio comunale si registrano 48 casi di-19. Il sindaco, Antonio D'Angelo, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per gestire l'emergenza. leggi tutto

