(Di martedì 16 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus non ferma la lotta per la prevenzione e la repressone dei reati, che interessa tutto il territorio di competenza da parte deidi Ostia. Difatti nella giornata di ieri 2 persone sono state arrestate mentre una terza è stata. Inoltre sono stati sequestrati oltre 50 grammi di droghe di vario genere, fra. Ulteriori 9 soggetti sono stati segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. Le operazioni A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Acilia, idella locale Stazione hanno arrestato un 24enne del posto. I militari, dopo aver notato un insolito movimento proveniente dall’abitazione occupata dal giovane, hanno fatto irruzione nell’appartamento. All’interno, i ...

CorriereCitta : Cocaina, hashish e crack, stretta dei Carabinieri sul litorale romano: 2 arresti e una persona denunciata - sischerzadai : ??Fiumi di hashish e cocaina dal Marocco, smantellata una banda di 14 persone - piobulgaro : Tornava dal capoluogo dopo aver acquistato hashish e cocaina: arrestato dalla polizia di stato #RadioStudio100… - brain4939 : RT @Marco_Zum: Fiumi di hashish e cocaina dal Marocco, smantellata una banda di 14 persone - Piero42395724 : RT @Marco_Zum: Fiumi di hashish e cocaina dal Marocco, smantellata una banda di 14 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina hashish

Un'organizzazione di narcos che non esitava a reclutare le donne per affittare appartamenti e depositi dove custodire quintali diprotetti da pitbull. Molossi addestrati ad hoc per ...... che lo stavano seguendo, in borghese, da più di un'ora, mentre cedeva una dose dia un ... APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Sorpresi in giro di notte cone marijuana: l'uscita...Carichi di droga che dal Marocco e dalla Spagna approdavano nella Capitale con imbarcazioni e gommoni. Narcotrafficanti esperti, alcuni dei quali rampolli di criminali storici romani che ...Operazione “TAKE AWAY” I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno smantellato un fiorente giro di spaccio di sostanze stupefacenti, quali eroina, cocaina, hashish e marijuana in tutta la provi ...