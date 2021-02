Claudio Amendola compie 58 anni, quando la moglie Francesca gli salvò la vita (Di martedì 16 febbraio 2021) Il celebre attore romano, Claudio Amendola, compie oggi, 16 febbraio 2021, 58 anni: la moglie Francesca Neri gli ha salvato la vita Un giorno speciale per il celebre attore romano, Claudio Amendola, che oggi 16 febbraio 2021 compie ben 58 anni. In passato ha svelato di essere stato salvato anche dalla moglie Francesca Neri, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021) Il celebre attore romano,oggi, 16 febbraio 2021, 58: laNeri gli ha salvato laUn giorno speciale per il celebre attore romano,, che oggi 16 febbraio 2021ben 58. In passato ha svelato di essere stato salvato anche dallaNeri, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1963 nasceva l'attore Claudio Amendola interprete in tv de I Cesaroni #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1963 nasceva l'attore Claudio Amendola interprete in tv de I Cesaroni #accaddeoggi - StaserasolounTG : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 58 ANNI, A CLAUDIO AMENDOLA. ROMANO DE ROMA, L'ANIMA CAPITOLINA E NON SOLO. BRAVISSIMO IN F… - ruggierofilann4 : AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 58 ANNI, A CLAUDIO AMENDOLA. ROMANO DE ROMA, L'ANIMA CAPITOLINA E NON SOLO. BRAVISSIMO I… - occhio_notizie : Tanti auguri a Claudio Amendola che oggi compie gli anni! #16febbraio #accaddeoggi -