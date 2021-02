Che dio ci aiuti 6: CAN YAMAN guest star, presto sul set! (Anteprima Tv Soap) (Di martedì 16 febbraio 2021) Com’è noto, la carriera di Can YAMAN è sempre più legata all’Italia: l’attore, diventato popolarissimo nel nostro Paese (e non solo) grazie alle serie a cui ha partecipato in Turchia (tra cui Daydreamer), conosce benissimo la nostra lingua e ciò lo mette in grado di prendere parte senza alcun problema a produzioni della tv italiana (come si è notato dalla recente ospitata a C’è posta per te). Non solo: è già noto che Can, che negli ultimi tempi stiamo vedendo anche in uno spot di una nota marca di pasta, sarà parte essenziale di una fiction di prossima produzione che riporterà in auge il mito di Sandokan, molto caro a chi era bambino negli anni ’70. Ma a parte tutto ciò, arriva ora un’interessantissima indiscrezione per i fan dell’affascinante interprete, che vi riportiamo in Anteprima: sembra che non dovremo in realtà aspettare Sandokan per il suo ... Leggi su tvsoap (Di martedì 16 febbraio 2021) Com’è noto, la carriera di Canè sempre più legata all’Italia: l’attore, diventato popolarissimo nel nostro Paese (e non solo) grazie alle serie a cui ha partecipato in Turchia (tra cui Daydreamer), conosce benissimo la nostra lingua e ciò lo mette in grado di prendere parte senza alcun problema a produzioni della tv italiana (come si è notato dalla recente ospitata a C’è posta per te). Non solo: è già noto che Can, che negli ultimi tempi stiamo vedendo anche in uno spot di una nota marca di pasta, sarà parte essenziale di una fiction di prossima produzione che riporterà in auge il mito di Sandokan, molto caro a chi era bambino negli anni ’70. Ma a parte tutto ciò, arriva ora un’interessantissima indiscrezione per i fan dell’affascinante interprete, che vi riportiamo in: sembra che non dovremo in realtà aspettare Sandokan per il suo ...

Pontifex_it : Per comprendere meglio i disegni di Dio nella nostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella… - Pontifex_it : A tutti noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri… - CardRavasi : Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; v… - Whiteyeice : Manca poco alla fase in cui mi vado a rivedere tutti i video. Dio quanto fa male tutto questo, non è possibile aver… - rotaruchristina : RT @Pontifex_it: Per comprendere meglio i disegni di Dio nella nostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella #preghiera. C… -