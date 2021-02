Boscaglia: “Dobbiamo vincere, serve fare punti. Martin dal 1?? Rispondo così” (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Turris. Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Chiediamo di vincere la partita, è tempo di pensare al percorso e al gioco ma serve fare punti. Dobbiamo avere la consapevolezza di voler fare risultato e portare a casa i punti. Lo abbiamo fatto domenica ed è questo che mi è piaciuto. Dobbiamo avere una reazione a tutte quelle cose che magari non vanno: ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Turris. Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Chiediamo dila partita, è tempo di pensare al percorso e al gioco maavere la consapevolezza di volerrisultato e portare a casa i. Lo abbiamo fatto domenica ed è questo che mi è piaciuto.avere una reazione a tutte quelle cose che magari non vanno: ...

