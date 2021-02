Boldrini: “Un caffè con Salvini? No, contro di me fece operazione criminale” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Quella che Salvini ha fatto nei miei confronti è una operazione criminale, per questo non prenderò un caffè con lui”. Durissima la risposta di Laura Boldrini al leader della Lega Salvini che l’aveva invitata al bar come gesto di pacificazione. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Quella che Salvini ha fatto nei miei confronti è una operazione criminale, per questo non prenderò un caffè con lui”. Durissima la risposta di Laura Boldrini al leader della Lega Salvini che l’aveva invitata al bar come gesto di pacificazione.

E scherzando coi giornalisti che gli chiedevano se mai prenderebbe un caffè con la Boldrini, aveva tirato fuori l'ironia: 'Glielo offro volentieri'. Sulle spaccature in seno al Movimento 5 stelle, ...

"Qui parliamo di battaglie politiche di anni " prosegue Boldrini " io un caffè lo prendo con un mio amico non certo con uno che ha fatto un uso spregiudicato della Rete, che ha alimentato l'odio, ...

