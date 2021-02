Attrezzo per officina meccanica in vendita a prezzo conveniente, è una truffa: denunciati due 40enni (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato due 40enni della provincia di Caserta, ritenuti responsabili di truffa. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, dovendo acquistare un Attrezzo per la sua officina, veniva attratto da un annuncio pubblicato su un noto sito on-line: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sull’oggetto sia per ridurre a minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava a versare la somma pattuita con ricarica su carta prepagata. Ricevuto l’Attrezzo si avvedeva però che lo stesso non era ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato duedella provincia di Caserta, ritenuti responsabili di. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, dovendo acquistare unper la sua, veniva attratto da un annuncio pubblicato su un noto sito on-line: considerato l’ottimo, non esitava a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sull’oggetto sia per ridurre a minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava a versare la somma pattuita con ricarica su carta prepagata. Ricevuto l’si avvedeva però che lo stesso non era ...

