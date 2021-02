Atalanta, avanti con la linea verde: per luglio “prenotato” Anel Ahmedhodži? (Di martedì 16 febbraio 2021) avanti con la linea verde. L’Atalanta, nonostante sia in corsa ancora per tutti gli obiettivi, pensa già alla prossima stagione e si porta avanti in fase di calciomercato. Giovanni Sartori avrebbe già trovato il prossimo gioiellino grezzo da consegnare a Gian Piero Gasperini: si tratta di Anel Ahmedhodži?, difensore bosniaco classe 1999 dotato di un fisico importante (è alto 192 centimetri) e di una grande rapidità. Oggi gioca nel Malmo, quella che fu la prima squadra di un certo Zlatan Ibrahimovic: con gli svedesi nell’ultima stagione ha vinto il campionato ed è stato scelto come miglior giovane della lega grazie alle 29 partite disputate e ai due gol messi a segno. Su Ahmedhodži? hanno messo gli occhi anche altri club, su tutti Chelsea e Psv, ma ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021)con la. L’, nonostante sia in corsa ancora per tutti gli obiettivi, pensa già alla prossima stagione e si portain fase di calciomercato. Giovanni Sartori avrebbe già trovato il prossimo gioiellino grezzo da consegnare a Gian Piero Gasperini: si tratta di?, difensore bosniaco classe 1999 dotato di un fisico importante (è alto 192 centimetri) e di una grande rapidità. Oggi gioca nel Malmo, quella che fu la prima squadra di un certo Zlatan Ibrahimovic: con gli svedesi nell’ultima stagione ha vinto il campionato ed è stato scelto come miglior giovane della lega grazie alle 29 partite disputate e ai due gol messi a segno. Su? hanno messo gli occhi anche altri club, su tutti Chelsea e Psv, ma ...

