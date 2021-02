Ufficiale il Samsung Galaxy F62 con una batteria da 7000mAh (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da poco è stato presentato in India il Samsung Galaxy F62, dispositivo che non sappiamo se arriverà mai in Europa, ma che merita una menzione per una caratteristica in particolare, la capacità della batteria da 7000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25W). Il device viene alimentato dal processore Exynos 9825 a 7nm (CPU octa-core e scheda grafica Mali-G76 MP12), e dispone di uno schermo SuperAMOLED da 6.7 pollici Infinity-O con risoluzione FHD+. Il Samsung Galaxy F62 include 6 o 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibili tramite microSD). La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale Sony IMX682 da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (angolo di visione 123° e apertura f/2.2), un sensore di profondità da 5MP (apertura ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da poco è stato presentato in India ilF62, dispositivo che non sappiamo se arriverà mai in Europa, ma che merita una menzione per una caratteristica in particolare, la capacità dellada(con supporto alla ricarica rapida a 25W). Il device viene alimentato dal processore Exynos 9825 a 7nm (CPU octa-core e scheda grafica Mali-G76 MP12), e dispone di uno schermo SuperAMOLED da 6.7 pollici Infinity-O con risoluzione FHD+. IlF62 include 6 o 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibili tramite microSD). La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale Sony IMX682 da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (angolo di visione 123° e apertura f/2.2), un sensore di profondità da 5MP (apertura ...

