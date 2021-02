Trump assolto e felice. Ma ora è davvero pronto a tornare? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Nessuna condanna per Donald Trump e ora si dice “pronto a tornare”. L’ex presidente degli Stati Uniti, come ampiamente previsto, ieri è stato assolto in Senato nel procedimento di impeachment. Si può considerare il primo fallimento dell’era Biden e una mini rivincita di Trump? Di primo acchito verrebbe da dire di sì, in realtà però quanto accaduto non cambierà nulla, almeno nell’immediato. La presidenza di Biden non vacilla e Trump resta fuori dai giochi, sconfitto e oscurato dai social. Twitter ha persino deciso di silenziarlo per sempre, eppure molti fan dell’ex presidente Usa sono convinti che la loro stella polare possa tornare a splendere. Le promesse di Trump. pronto a tornare? A leggere quanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Nessuna condanna per Donalde ora si dice “”. L’ex presidente degli Stati Uniti, come ampiamente previsto, ieri è statoin Senato nel procedimento di impeachment. Si può considerare il primo fallimento dell’era Biden e una mini rivincita di? Di primo acchito verrebbe da dire di sì, in realtà però quanto accaduto non cambierà nulla, almeno nell’immediato. La presidenza di Biden non vacilla eresta fuori dai giochi, sconfitto e oscurato dai social. Twitter ha persino deciso di silenziarlo per sempre, eppure molti fan dell’ex presidente Usa sono convinti che la loro stella polare possaa splendere. Le promesse di? A leggere quanto ...

EnricoLetta : Ho imparato che le parole contano. #Trump NON è stato assolto. La maggioranza dei Senatori Repubblicani non ha volu… - Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - Agenzia_Ansa : #Impeachment, #DonaldTrump assolto: 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando'. Guarda anche tutti i video del… - Maria26046585 : RT @EnricoLetta: Ho imparato che le parole contano. #Trump NON è stato assolto. La maggioranza dei Senatori Repubblicani non ha voluto aggi… - gazzettamantova : Impeachment, il Senato assolve Trump: non bastano sette sì dei repubblicani L'ex presidente degli Stati Uniti, Dona… -