Tragedia a Roma: 46enne trovato morto nel suo letto, aveva una pistola in mano

Tragedia a Roma, dove questa mattina intorno alle 7.44 un uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in viale Bruno Bozzi. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio: la vittima, classe 1975 e regolare detentore di due armi, è stato rinvenuto morto con la pistola in mano, proprio nella sua camera da letto. 

Sul corpo dell'uomo di 46 anni, appartenente all'associazione nazionale Carabinieri, è stata trovata una ferita da fuoco compatibile con la pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco: sul caso, per fare chiarezza, indaga il Distretto Salario-Parioli.

